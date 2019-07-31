Сбежавшая жена премьера ОАЭ обратилась с иском в суд Лондона

Супруга премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
По данным издания, она просит суд признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью, а также намерена получить опеку над своими детьми.
На данный момент в судебных документах не указано, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд.
Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.
Ранее сообщалось что Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум подал в суд на свою сбежавшую жену.
Как сообщалось ранее, принцесса Хайя аль Хуссейн покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод. Некоторые источники усомнились в том, удалось ли ей вывезти детей. Они полагают, что принцесса попросит политического убежища.
По имеющейся информации, год назад, в феврале, от шейха пыталась сбежать его 32-летняя дочь Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум, которая готовила побег вместе с тренером по капоэйру и французским морским инженером несколько лет.
Ранее принадлежащие правящей семье Абу-Даби (ОАЭ) принцесса Шекха Аль-Нахайян и семь ее дочерей получили по 15 месяцев лишения свободы условно. Также они приговорены к штрафу в размере 165 тысяч евро за унижение слуг и незаконную перевозку людей.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк