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Сбежавшая жена премьера ОАЭ обратилась с иском в суд Лондона

Сегодня, 02:39

Женщина просит суд признать брак насильственным и выдать охранные ордеры

/ Фото: AFP

Сбежавшая жена премьера ОАЭ обратилась с иском в суд Лондона https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Евросоюз Женщина просит суд признать брак насильственным и выдать охранные ордеры

Супруга премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.

По данным издания, она просит суд признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью, а также намерена получить опеку над своими детьми.

На данный момент в судебных документах не указано, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд.

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Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.

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Ранее сообщалось что Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум подал в суд на свою сбежавшую жену.

Как сообщалось ранее, принцесса Хайя аль Хуссейн покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод. Некоторые источники усомнились в том, удалось ли ей вывезти детей. Они полагают, что принцесса попросит политического убежища.

По имеющейся информации, год назад, в феврале, от шейха пыталась сбежать его 32-летняя дочь Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум, которая готовила побег вместе с тренером по капоэйру и французским морским инженером несколько лет.

Ранее принадлежащие правящей семье Абу-Даби (ОАЭпринцесса Шекха Аль-Нахайян и семь ее дочерей получили по 15 месяцев лишения свободы условно. Также они приговорены к штрафу в размере 165 тысяч евро за унижение слуг и незаконную перевозку людей. 

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Источник: Reuters

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