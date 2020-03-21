Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Счет идет на десятки тысяч: стало известно число инфицированных COVID-19 за прошлые сутки

21 марта, 15:11

Татьяна Очеретяна

Самая высокая смертность остается в Италии

За последние сутки в мире 24 тысячи человек заразились коронавирусом, из них умерли более тысячи. В целом количество больных превысило 234 тысячи человек, умерли около 10 тысяч. Такие данные сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Отмечается, что выздоровели уже 91 954 человека.

Количество инфицированных на материковом Китае составляет на сегодня 81 300 человек. Уже третий день подряд на территории страны фиксируют только случаи заболевания у тех, кто приехал из-за границы.

Реклама

Основная часть заболевших приходится на Китай, США, страны Европы, а также на Южную Корею и Иран. Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали еще более чем в 150 странах и районах мира.

В Европе смертность от коронавируса остается самой высокой в ​​Италии.

В тренде
Перенос Евро, Евровидения и вакцина от коронавируса: что произошло в мире за неделю

Напомним, в настоящее время ученые работают более чем над 20 вакцинами против коронавируса нового вида. Уже сейчас нужно думать над тем, как увеличить объемы производства такой вакцины, как финансировать этот процесс, как обеспечить ею всех людей по всему миру и как убедить людей в необходимости вакцинации.

Позже стало известно, что в Британии более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами, похожими на COVID-19, чтобы помочь разработать вакцину.

Также смотрите об ограничениях во время карантина в разных странах:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Еще один президент отложил визит в Украину
Еще один президент отложил визит в УкраинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...