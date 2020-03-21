Счет идет на десятки тысяч: стало известно число инфицированных COVID-19 за прошлые сутки

За последние сутки в мире 24 тысячи человек заразились коронавирусом, из них умерли более тысячи. В целом количество больных превысило 234 тысячи человек, умерли около 10 тысяч. Такие данные сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Отмечается, что выздоровели уже 91 954 человека.

Количество инфицированных на материковом Китае составляет на сегодня 81 300 человек. Уже третий день подряд на территории страны фиксируют только случаи заболевания у тех, кто приехал из-за границы.

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Основная часть заболевших приходится на Китай, США, страны Европы, а также на Южную Корею и Иран. Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали еще более чем в 150 странах и районах мира.

В Европе смертность от коронавируса остается самой высокой в ​​Италии.

Напомним, в настоящее время ученые работают более чем над 20 вакцинами против коронавируса нового вида. Уже сейчас нужно думать над тем, как увеличить объемы производства такой вакцины, как финансировать этот процесс, как обеспечить ею всех людей по всему миру и как убедить людей в необходимости вакцинации.

Позже стало известно, что в Британии более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами, похожими на COVID-19, чтобы помочь разработать вакцину.

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