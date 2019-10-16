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Британия пойдет на важную уступку из-за Brexit

16 октября, 12:09

Борис Джонсон принял условие Евросоюза насчет границы между Ирландией и Северной Ирландией

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Желая во что бы то ни стало вывести Великобританию из ЕС к 31 октября, премьер-министр Борис Джонсон пойдет на важную уступку Евросоюзу, чтобы подписать сделку о сотрудничестве Лондона с Брюсселем после Brexit.

Ссылаясь на высокопоставленных европейских и британских источников, The Guardian сообщает, что речь идет о границе между Республикой Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства.

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"Переговорные группы достигли принципиального соглашения о том, что таможенная граница будет проходить вниз по Ирландскому морю", – пишет издание.

Ранее аналогичное решение предлагалось и предшественнице Джонсона Терезе Мэй, но та отказалась это принимать.

Таким образом, Британия максимально приблизилась к заключению соглашения, текст которой может быть опубликован 16 октября. Естественно, если Даунинг-стрит окончательно даст "зеленый свет" этой инициативе.

Но даже в таком случае это предложение должно быть одобрено британским парламентом, а без голосов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП). Впрочем, вечером 15 октября лидер политсилы Арлин Фостер посетила резиденцию британского премьера, и после встречи в ДЮП констатировали наличие разногласий.

Днем 16 октября Джонсон проинформирует членов правительства о сложившейся ситуации, после чего выступит с обращением к Комитету 1922, который объединяет всех членов Консервативной партии в Палате общин.

Напомним, что ранее даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября.

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