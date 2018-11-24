Семьи жертв крушения MH17 подали на Россию в Страсбургский суд

Родственники погибших обвинили Кремль в непредоставлении информации о случившемся и лжи

Родственники 55 пассажиров авиакомпании Malaysia Airlines, которые погибли в результате крушения лайнера Boeing-777 на Донбассе в 2014 году, требуют привлечь виновную в этом Россию к ответственности.

Как пишет NOS, семьи более полусотни жертв обратились в Европейский суд по правам человека с иском против Москвы, обвинив ее в непредоставлении Международной следственной группе важной информации о случившемся, а также предоставлении неправдивых данных.

Раньше они не могли этого сделать, поскольку регламент требует выждать шестимесячный срок после обнародования новых фактов, прежде чем подавать иски в ЕСПЧ.

Напомним, что на майской пресс-конференции Международной следственной группы (JIT) глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен сообщил о наличии отпечатков пальцев, снятых с ракеты, которой был сбит самолет.

А правительство Нидерландов заявило, что доверяет результатам расследования следственной группы, которые свидетельствуют о вине России.