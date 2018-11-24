Семьи жертв крушения MH17 подали на Россию в Страсбургский суд

Вчера, 17:34

Родственники погибших обвинили Кремль в непредоставлении информации о случившемся и лжи


Родственники 55 пассажиров авиакомпании Malaysia Airlines, которые погибли в результате крушения лайнера Boeing-777 на Донбассе в 2014 году, требуют привлечь виновную в этом Россию к ответственности.

Как пишет NOS, семьи более полусотни жертв обратились в Европейский суд по правам человека с иском против Москвы, обвинив ее в непредоставлении Международной следственной группе важной информации о случившемся, а также предоставлении неправдивых данных.

Раньше они не могли этого сделать, поскольку регламент требует выждать шестимесячный срок после обнародования новых фактов, прежде чем подавать иски в ЕСПЧ.

Напомним, что на майской пресс-конференции Международной следственной группы (JIT) глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен сообщил о наличии отпечатков пальцев, снятых с ракеты, которой был сбит самолет.

А правительство Нидерландов заявило, что доверяет результатам расследования следственной группы, которые свидетельствуют о вине России.
Россия, Boeing, авиакатастрофа, еспч, Boeing-777 , Европейский суд по правам человека, Malaysia Airlines , MH17, крушение Боинга
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

ПА НАТО. Фото: facebook.com/natoparliamentaryassembly

В НАТО призвали наказать Россию за MH17 и химатаку в Солсбери

18 Ноября, 10:30

Союзники в своем проекте резолюции напомнили о преступлениях Москвы в европейских государствах

Политика

Путин и Трамп. Фото: AFP

Путину не поздно искупить вину: родственники жертв MH17 обратились к Трампу с просьбой

9 Ноября, 17:58

Люди хотят знать правду о трагической гибели их родных и надеются, что президент США повлияет на Путина
Загрузка...

Политика

Обломки MH17. Фото: BULENT KILIC

Россия попыталась украсть документы по расследованию MH17 – Нидерланды

4 Октября, 16:21

А в МИД Украины назвали россиян ворами и призвали исключить Россию из Совбеза ООН

Политика

Обломки MH17. Фото: BULENT KILIC

Россия ответственна за катастрофу MH17 на Донбассе – Волкер

25 Сентября, 09:30

Американский дипломат четко объяснил, в чем вина Российской Федерации в преступлении, которое унесло жизни почти 300 человек

Россия

Фото: AFP

Кремль подделал свои "доказательства" по сбитому "Боингу": есть доказательства

19 Сентября, 10:42

Российский журналист обнаружил ряд нестыковок в представленных Минобороны РФ "доказательствах" происхождения ракеты, которой сбили малайзийский "Боинг"

Политика

Фото: AFP

Евросоюз не верит фейкам Кремля о сбитом Boeing - СМИ

18 Сентября, 15:49

ЕС доверяет результатам расследования международной следственной группы, а не Москвы
Загрузка...