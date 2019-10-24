Семья, министр и священник: как эксгумировали последнего диктатора Испании

В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко, который правил страной 39 года.

Каменную гробницу с прахом в базилике монументального комплекса "Долина павших" в окрестностях Мадрида вскрыли около полудня 24 октября, пишет El Pais. В целом процедура заняла несколько часов.

После смерти его похоронили в цинковом гробу, который, в свою очередь, положили в деревянный гроб, в котором, несмотря на повреждения, было решено перезахоронить Франко на кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио, где покоится его супруга Кармен Поло.

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Украшенный темно-коричневым саваном, флагом и венком гроб с прахом каудильо из мавзолея вынесли его родственники – всего в церемонии принимали участие 22 члена семьи Франко. Также на церемонии присутствовали министр юстиции Испании, судмедэксперт и священник.

На новое место упокоения останки доставили на вертолете.

На фоне повышенных мер безопасности испанское правительство запретило акцию, которую сотни сторонников покойного диктатора хотели устроить на кладбище Мингоррубио.

Стоит отметить, что главным аргументов социалистического правительства Испании для перезахоронения служило то, что в мавзолее "Долины павших" могут покоиться только останки жертв испанской гражданской войны. Франко умер своей смертью через 36 лет после окончания конфликта.

Напомним, что пару лет назад в Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали по требованию испанка Мария Пилар Абель Мартинес. Женщина в течение десяти лет пыталась доказывать свое родство с художником, но оказалось, что, на самом деле, она не является его дочерью.

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