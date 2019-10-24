Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Семья, министр и священник: как эксгумировали последнего диктатора Испании

24 октября, 16:42

Церемония перезахоронения праха Франсиско Франко проходила на фоне повышенных мер безопасности

В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко, который правил страной 39 года.

Каменную гробницу с прахом в базилике монументального комплекса "Долина павших" в окрестностях Мадрида вскрыли около полудня 24 октября, пишет El Pais. В целом процедура заняла несколько часов.

После смерти его похоронили в цинковом гробу, который, в свою очередь, положили в деревянный гроб, в котором, несмотря на повреждения, было решено перезахоронить Франко на кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио, где покоится его супруга Кармен Поло.

Реклама

Украшенный темно-коричневым саваном, флагом и венком гроб с прахом каудильо из мавзолея вынесли его родственники – всего в церемонии принимали участие 22 члена семьи Франко. Также на церемонии присутствовали министр юстиции Испании, судмедэксперт и священник.

На новое место упокоения останки доставили на вертолете.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

На фоне повышенных мер безопасности испанское правительство запретило акцию, которую сотни сторонников покойного диктатора хотели устроить на кладбище Мингоррубио.

Стоит отметить, что главным аргументов социалистического правительства Испании для перезахоронения служило то, что в мавзолее "Долины павших" могут покоиться только останки жертв испанской гражданской войны. Франко умер своей смертью через 36 лет после окончания конфликта.

Напомним, что пару лет назад в Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали по требованию испанка Мария Пилар Абель Мартинес. Женщина в течение десяти лет пыталась доказывать свое родство с художником, но оказалось, что, на самом деле, она не является его дочерью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Испания Франко кладбище мавзолей эксгумация перезахоронение Франсиско Франко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фото
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фотоЕвросоюз
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропортуTravel
Баррикады,
Баррикады, "молотовы" и испанский "Беркут": яркие фото и видео "майдана" в БарселонеЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...