Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году
Акт был передан в Меджлис крымских татар
Сейм Литвы поддержал резолюцию о признании геноцидом депортации крымских татар, совершенной в Советском Союзе в 1944 году, сообщил спикер Сейма Викторас Пранцкетис.
"Вчера принята резолюции о признании геноцида крымских татар в Советском Союзе, сегодня этот акт был передан в Меджлис крымских татар", – сообщил Пранцкетис на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.
Он призвал международное сообщество быть солидарным с Литвой в этом вопросе и продолжить политику непризнания аннексии Российской Федерацией Крыма.
Как сообщалось, в 75-ю годовщину депортации крымскотатарского народа были опубликованы рассекреченные документы Комитета государственной безопасности СССР, посвященных истории их возвращения на родину. Всего в открытый доступ было выложено 99 документов
Напомним, в феврале 2018 года сайт "Сегодня" пообщался с живущим сейчас в Великобритании председателем правительства Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании Ахмедом Закаевым, который рассказал об операции "Чечевица" – насильственной депортации советскими властями чеченцев и ингушей.
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