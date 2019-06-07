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Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году

7 июня, 21:02

Акт был передан в Меджлис крымских татар

Фото: Pixabay

Сейм Литвы поддержал резолюцию о признании геноцидом депортации крымских татар, совершенной в Советском Союзе в 1944 году, сообщил спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

"Вчера принята резолюции о признании геноцида крымских татар в Советском Союзе, сегодня этот акт был передан в Меджлис крымских татар", – сообщил Пранцкетис на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.

Он призвал международное сообщество быть солидарным с Литвой в этом вопросе и продолжить политику непризнания аннексии Российской Федерацией Крыма.

Как сообщалось, в 75-ю годовщину депортации крымскотатарского народа были опубликованы рассекреченные документы Комитета государственной безопасности СССР, посвященных истории их возвращения на родину. Всего в открытый доступ было выложено 99 документов

Напомним, в феврале 2018 года сайт "Сегодня" пообщался с живущим сейчас в Великобритании председателем правительства Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании Ахмедом Закаевым, который рассказал об операции "Чечевица" – насильственной депортации советскими властями чеченцев и ингушей.

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Тег Литва, геноцид, сейм, депортация, крымские татары, Пранцкетис

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Источник:

Интерфакс-Украина

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