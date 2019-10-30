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Шпионский скандал в Болгарии: дипломату из России не дали визу

30 октября, 18:47

Дипломатический конфликт Софии и Москвы получил продолжение

/ Фото: Depositphotos

На фоне нового шпионского скандала с участием российских дипломатов болгарские власти отказались предоставить визу для въезда в страну новому военному атташе РФ.

В Министерстве иностранных дел Болгарии такое решение объяснили "негативным мнением" насчет кандидатуры атташе со стороны одного из органов, которые отвечают за согласование дипломатических виз.

Подробностей отказа внешнеполитическое ведомство не предоставило, уточнив лишь, что данное решение не следует расценивать как объявление российского чиновника персоной нон грата. Официальную Москву уже уведомили о решении Софии.

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Напомним, ранее на этой неделе в российском посольстве раскрыли агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию. Болгарский МИД потребовал от Москвы отозвать своего дипломата, после чего он вместе с семьей покинул страну.

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Фото: Шеметов Максим

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко уже предупредил болгарские власти о том, что РФ готовится ответные санкции.

Данный скандал разгорелся всего через месяц после того, как прокуратура Болгарии обвинила главу общественной организации "Русофилы" Николая Малинова в шпионаже в пользу России

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