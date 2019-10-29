Шпионский скандал: Москва пригрозила ответом на высылку дипломата из Болгарии

Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого завели дело по обвинению в шпионаже

МИД России. Фото из открытых источников

Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике", – сказал он.

Ранее руководство Болгарии объявило персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

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В то же время на данный момент расследование приостановлено из-за дипломатического иммунитета подозреваемого – София не может его депортировать силой.

По этой же причине болгарский МИД потребовал у Москвы отозвать своего дипломата, который, по данным внешнеполитического ведомства, уже покинул территорию Болгарии.

Напомним, в прошлом году Болгария отозвала из России своего послав связи с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Мы также писали о стремлении Болгарии снизить ее практически абсолютную зависимость от российского газа – в стране отобрали пять компаний и международных проектов для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB из Греции.

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