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Швеция усиливает ПРО в Балтийском море из-за России

1 июля, 16:13

Стокгольм решил заменить расположенное на острове Готланд мобильное зенитное вооружение

Фото: Pixabay

Спустя менее месяца после того, как Россия перехватила над Балтикой шведский самолет, Стокгольм решил развернуть на расположенном в Балтийском море острове Готланд обновленную систему противоракетной обороны Saab.

Новая система ПРО должна заменить расположенное на Готланде мобильное зенитное вооружение.

"Готланд является важной территорией с военно-стратегической перспективы. Его географическое расположение предоставляет острову значительные военные преимущества в плане защиты и морского движения, воздушного пространства Балтии и способности размещать военные части и силы", – объяснил Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции Микаэль Биден.

В свою очередь, шведский министр обороны Петер Хульквист отметил, что данное решение было принято в связи с "ухудшением ситуации в сфере безопасности" в Балтийском регионе.

Стоит отметить, что после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе Россия увеличила интенсивность своих военных учений на Балтике.

Напомним, ранее в этом году Вооруженные силы Швеции сообщили о нарушении российской авиацией воздушных границ королевства.

Мы также писали, что о новом истребителе Saab Gripen E, разработанном в Швеции специально для уничтожения российских штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей и перехватчиков из семейства Су.

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Тег Швеция, ПРО, противоракетная оборона, Балтийское море, Балтика

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