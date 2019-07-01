Швеция усиливает ПРО в Балтийском море из-за России
Стокгольм решил заменить расположенное на острове Готланд мобильное зенитное вооружение
Спустя менее месяца после того, как Россия перехватила над Балтикой шведский самолет, Стокгольм решил развернуть на расположенном в Балтийском море острове Готланд обновленную систему противоракетной обороны Saab.
Новая система ПРО должна заменить расположенное на Готланде мобильное зенитное вооружение.
"Готланд является важной территорией с военно-стратегической перспективы. Его географическое расположение предоставляет острову значительные военные преимущества в плане защиты и морского движения, воздушного пространства Балтии и способности размещать военные части и силы", – объяснил Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции Микаэль Биден.
В свою очередь, шведский министр обороны Петер Хульквист отметил, что данное решение было принято в связи с "ухудшением ситуации в сфере безопасности" в Балтийском регионе.
Стоит отметить, что после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе Россия увеличила интенсивность своих военных учений на Балтике.
Напомним, ранее в этом году Вооруженные силы Швеции сообщили о нарушении российской авиацией воздушных границ королевства.
Мы также писали, что о новом истребителе Saab Gripen E, разработанном в Швеции специально для уничтожения российских штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей и перехватчиков из семейства Су.
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