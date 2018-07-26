Евросоюз поддержал позицию США о непризнании аннексии Крыма

В Брюсселе напомнили, что Европа, как и Америка, твердо привержена суверенитету и территориальной целостности Украины

Европейским Союзом поддержана "Крымская декларация США" с учетом опыта со странами Балтийского региона взятого за основу. Брюссель считает, что в опубликованном 25 июля документе Госдепа иллюстрируется прочная позиция относительно незаконности аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя ЕС.

"Крымская декларация США" отражает сильную и принципиальную позицию США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил собеседник издания.

В Евросоюзе напомнили о декларации главы внешней политики ЕС Федерики Могерини от 16 марта 2018 года о непризнании и осуждении Европейским союзом российской аннексии Крыма.

"Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью реализуем нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", – резюмировал представитель ЕС.

Напомним, что ранее "Крымскую декларацию" поддержал министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Кроме того, о непризнании незаконной аннексии Крыма заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.