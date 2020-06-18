Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцев

Американские и польские медики выяснили, что люди европейского происхождения примерно в 3-6 раз чаще страдают от потери обоняния и вкуса при развитии COVID-19, чем остальные жители Земли. Их выводы были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

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"Эти различия вряд ли связаны с эволюцией самого вируса, а скорее вызваны генетическими различиями между этническими группами", – пишут ученые.

Медики из США и Польши под руководством Кристофера фон Бартхельда (Christopher von Bartheld), профессора университета штата Невада в Рено (США), раскрыли существенные этнические различия в действии SARS-CoV-2 на нервную систему, объединив данные всех исследований, чьи авторы изучали потерю вкуса и обоняния среди носителей COVID-19.

Анализ подтвердил, что аносмия и потеря вкуса действительно являются самыми распространенными ранними симптомами коронавирусной инфекции. Примерно 39% больных теряли способность распознавать запахи, а потеря вкуса была характерна для 30% из них. В общей сложности, свыше 50% испытывали хотя бы одну или обе этих проблемы.

При этом ученые обнаружили, что проблемы с обонянием и вкусом поражали людей разной этнической принадлежности крайне неодинаково. К примеру, люди азиатского происхождения или выходцы из Африки относительно редко страдали от этих проблем – они были характерны лишь для 6-15% из них.

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С другой стороны, почти половина европейцев и американцев европейского происхождения страдала от потери обоняния (43%), и еще 38% из них оказывались лишены способности распознавать вкусовые ощущения при заражении коронавирусом. Что интересно, эти различия были менее выражены среди людей, страдавших от самых тяжелых форм COVID-19, чем среди носителей легкой формы инфекции.

Как предполагают ученые, подобные расхождения в частоте развития аносмии и потери вкуса связаны не с тем, какие штаммы SARS-CoV-2 распространяются в разных регионах мира, а с генетическими особенностями каждой этнической группы.

В частности, фон Бартхельд и его коллеги считают, что причиной этого может быть то, что обонятельные рецепторы европейцев вырабатывают больше молекул ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки. Это, в свою очередь, может объяснить то, почему эпидемия COVID-19 распространялась по странам Европы и США значительно быстрее, чем это происходило в Китае и других азиатских странах, заключают ученые.

Ранее ученые предупредили, что люди, переболевшие COVID-19, могут с высокой степенью вероятности повторно заразиться коронавирусом.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 8 349 972 случая COVID-19, умерли 448 962 человека.

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