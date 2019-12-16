Скандал с Гретой Тунберг на полу поезда: активистка ехала первым классом

Грета Тунберг. Фото: Greta Thunberg/Twitter

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn поблагодарила шведскую экоактивистку Грету Тунберг за поддержку в борьбе с изменениями климата.

Таким образом, немецкие железные дороги отреагировали на "твит" 16-летней шведки о том, что возвращаться домой с международной конференции ООН по вопросам изменения климата в Мадриде ей пришлось, сидя на полу.

"Уважаемая Грета, спасибо за поддержку в борьбе с изменением климата! Мы были рады, что вы были на субботнем рейсе ICE 74 [поезд Цюрих-Киль], электричество в котором на 100% "зеленое". Было бы еще приятнее, если бы вы также сообщили о том, как доброжелательно и компетентно вас обслуживала наша команда на вашем месте в первом классе", – ответили школьнице.

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Напомним, в ночь на 15 декабря в Twitter Тунберг появился снимок, на котором она сидит на полу поезда.

"Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" – подписала она фотографию.

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Многие комментаторы раскритиковали немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn, на поезде которого ехала девушка. Сама она отметила в своем микроблоге, что сесть на полу для нее не проблема, а также назвала хорошим знаком переполненные поезда. Кроме того, после одной из станций ей нашлось место в вагоне.

Грета Тунберг прославилась тем, что в 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климат. Ее действия спровоцировали массовые акции по всему миру – "Пятницы ради будущего" (Fridays for Foture).

За это ее номинировали на Нобелевскую премию мира и пригласили на открытие саммита ООН в Нью-Йорке, где она в пух и прах разнесла западный политический истеблишмент за бездействие на поле борьбы с климатическими изменениями.

Кроме того, в этом году Северный совет присудил ей премию в размере 52 тысячи долларов. Но Грета отказалась от денег, заявив, что климатическому движению они не нужны, а надо необходимо, чтобы политики и люди у власти начали прислушиваться к современной науке.

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