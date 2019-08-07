Скотланд-Ярд сделал выводы о причастности Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция, расследуя инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Солсбери, не смогла собрать материалы, позволяющие обвинить президента РФ Владимира Путина в причастности к этому делу, пишет в среду газета The Guardian.
"Скотланд-Ярд проанализировал вопрос, мог ли играть какую-либо роль российский президент Владимир Путин в атаке с применением "Новичка" в Солсбери", – пишет газета.
Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан, цитирует издание главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.
"У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", – подчеркнул Басу.
Как отмечает The Guardian, ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства.
Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.
Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").
Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.
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