Ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства

/ Фото: AFP

Скотланд-Ярд сделал выводы о причастности Путина к отравлению Скрипалей https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d3/af3/ad8/5d3af3ad89796.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d3/af3/ad8/5d3af3ad89796.jpg 2019-08-07T13:11:00+03:00 Евросоюз Ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства

Британская полиция, расследуя инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Солсбери, не смогла собрать материалы, позволяющие обвинить президента РФ Владимира Путина в причастности к этому делу, пишет в среду газета The Guardian.

"Скотланд-Ярд проанализировал вопрос, мог ли играть какую-либо роль российский президент Владимир Путин в атаке с применением "Новичка" в Солсбери", – пишет газета.

Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан, цитирует издание главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.

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"У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", – подчеркнул Басу.

Как отмечает The Guardian, ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства.

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Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

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