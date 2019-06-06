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Смертельная трагедия на горном курорте в Швейцарии: подробности

6 июня, 12:59

Во время ремонта канатной дороги в Энгельберге оборвался трос канатной дороги


На канатной дороге в центральной части Швейцарии, где в прошлом месяце прошел референдум о владении полуавтоматическим оружием, произошла трагедия, в результате которой один человек погиб и еще шестеро были ранены.

ЧП случилось во время ремонта подъемника на популярном курорте Энгельберг – лопнул трос устройства.

Всех пострадавших, которыми оказались ремонтники, доставили в больницы, двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Туристов среди раненых не оказалось.

Отметим, что ежегодно подъемники этого горнолыжного курорта перевозят более миллиона человек.

Напомним, что минувшей зимой несколько лыжников оказались под снегом в результате схода лавины на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. Инцидент произошел в секторе, где находится лыжная трасса.

Кроме того, сообщалось о другой трагедии в Альпах, где в результате столкновения небольшого туристического самолета с вертолетом в январе погибли как минимум пять человек. Авария случилась в небе над горной областью Валле-д'Аоста на северо-западе Италии.

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Тег Швейцария, канатная дорога, Альпы, подъемник

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