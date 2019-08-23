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Смертельный удар молнии в Татрах: очевидцы рассказали, как валуны с кулак разлетались в радиусе ста метров

23 августа, 16:07

По словам спасателей, неизвестно, когда завершится спасательная операция

Очевидцы смертельной бури, которая накрыла Западные Татры на юге Польши, рассказали про удар стихии. По их словам, ничего не предвещало беды. Было пасмурно, но о таком внезапном шторме никто и подумать не мог. В секунду удар молнии сдвинул гигантские камни, которые полетели прямо на людей.

"Мы были в непосредственной близости от всего этого. Мы решили подняться на Копа Кондрацка. Пасмурно, начало дуть немного, а затем – капать. Облака были обычными, белыми. И вдруг шторм, буря! Было три или четыре звука, затем дюжина или около того. Три или четыре удара были около Гевонта. Шторм взялся просто ниоткуда!" - рассказал очевидец трагического шторма Кшиштоф.

Также одним из очевидцев внезапной бури стал и гид по Татрам.

По его словам, после удара молнии – крупные валуны – с кулак и более – летели в радиусе 100 метров.

"Мы были на чайном перевале. Многие люди были на тропе, ведущей вверх. На вершине, у самого креста были люди, и на тропе спуска были. Издали донесся гром, и люди все еще шли вверх. Я сказал им, чтоб спускались как можно скорее, но они не хотели слушать. Как вдруг ударила молния. Камни летали вокруг нас. Это было ужасно", – рассказал гид в интервью польской радиостанции.

По словам спасателей, неизвестно, когда завершится спасательная операция. Спасатели будут оставаться в горах столько, сколько нужно, ведь неизвестно, сколько там еще людей может быть.

Видео: Reuters

На данный момент известно, что 5 человек погибли (4 на польской стороне и один чешский турист на словацкой части Западных Татр), более 150 человек получили ранения. Местные отели уже заявили, что сообщили, что к ним не вернулись 16 туристов. На данный момент 13 человек из них удалось найти. Для патрулирования также задействовали вертолет.

Стоит отметить, что в Татрах это уже не первое трагическое событие. Так, 15 августа 1937 года 4 человека погибли и еще 13 были ранены из-за удара  молнии на вершине Гевонт. А затем два года спустя – также 15 августа – над Свиницей разразилась буря. Внезапно ударила молния, сдвинув каменную лавину. Началась жуткая паника среди туристов. В результате – 6 человек погибли и 15 получили ранения.

Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии. Утром в четверг погода в этом районе была солнечной и ничто не предвещало начала грозы. Поэтому несколько групп туристов и отправились в горы.

Гевонт – горный массив протяженностью в 2,7 км, высшая точка — гора Вельки Гевонт высотой 1894 м.

Ранее мы писали, что только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, как не стать жертвой грозы.

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Польша молния погибшие очевидцы гроза очевидец Татры

Источник: Сегодня

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