Смертельный удар молнии в Татрах: очевидцы рассказали, как валуны с кулак разлетались в радиусе ста метров

Очевидцы смертельной бури, которая накрыла Западные Татры на юге Польши, рассказали про удар стихии. По их словам, ничего не предвещало беды. Было пасмурно, но о таком внезапном шторме никто и подумать не мог. В секунду удар молнии сдвинул гигантские камни, которые полетели прямо на людей.

"Мы были в непосредственной близости от всего этого. Мы решили подняться на Копа Кондрацка. Пасмурно, начало дуть немного, а затем – капать. Облака были обычными, белыми. И вдруг шторм, буря! Было три или четыре звука, затем дюжина или около того. Три или четыре удара были около Гевонта. Шторм взялся просто ниоткуда!" - рассказал очевидец трагического шторма Кшиштоф.

Также одним из очевидцев внезапной бури стал и гид по Татрам.

По его словам, после удара молнии – крупные валуны – с кулак и более – летели в радиусе 100 метров.

"Мы были на чайном перевале. Многие люди были на тропе, ведущей вверх. На вершине, у самого креста были люди, и на тропе спуска были. Издали донесся гром, и люди все еще шли вверх. Я сказал им, чтоб спускались как можно скорее, но они не хотели слушать. Как вдруг ударила молния. Камни летали вокруг нас. Это было ужасно", – рассказал гид в интервью польской радиостанции.

По словам спасателей, неизвестно, когда завершится спасательная операция. Спасатели будут оставаться в горах столько, сколько нужно, ведь неизвестно, сколько там еще людей может быть.

Видео: Reuters

На данный момент известно, что 5 человек погибли (4 на польской стороне и один чешский турист на словацкой части Западных Татр), более 150 человек получили ранения. Местные отели уже заявили, что сообщили, что к ним не вернулись 16 туристов. На данный момент 13 человек из них удалось найти. Для патрулирования также задействовали вертолет.

Стоит отметить, что в Татрах это уже не первое трагическое событие. Так, 15 августа 1937 года 4 человека погибли и еще 13 были ранены из-за удара молнии на вершине Гевонт. А затем два года спустя – также 15 августа – над Свиницей разразилась буря. Внезапно ударила молния, сдвинув каменную лавину. Началась жуткая паника среди туристов. В результате – 6 человек погибли и 15 получили ранения.

Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии. Утром в четверг погода в этом районе была солнечной и ничто не предвещало начала грозы. Поэтому несколько групп туристов и отправились в горы.

Гевонт – горный массив протяженностью в 2,7 км, высшая точка — гора Вельки Гевонт высотой 1894 м.



Ранее мы писали, что только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, как не стать жертвой грозы.

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