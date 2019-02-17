СМИ узнали об ухудшении здоровья Скрипаля
67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей
Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом Новичок, ухудшилось, сообщает The Sunday Times.
По информации источников, 67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей. Медики опасаются, что он вряд ли когда-либо полностью восстановится после отравления Новичком, поражающим нервную систему.
"У него ухудшилось состояние здоровья. Он получает медицинскую помощь на дому", – сообщил информированный источник в разведке.
Собеседник уточнил, что врачи не могут прогнозировать последствия отравления Новичком, поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.
Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").
Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".
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