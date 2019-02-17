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СМИ узнали об ухудшении здоровья Скрипаля

Сегодня, 20:27

67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей

Фото: AFP
СМИ узнали об ухудшении здоровья Скрипаля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9a9/82c/5c69a982c8d77.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9a9/82c/5c69a982c8d77.jpg Евросоюз 67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей

Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом Новичок, ухудшилось, сообщает The Sunday Times.

По информации источников, 67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей. Медики опасаются, что он вряд ли когда-либо полностью восстановится после отравления Новичком, поражающим нервную систему.

"У него ухудшилось состояние здоровья. Он получает медицинскую помощь на дому", – сообщил информированный источник в разведке.

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Собеседник уточнил, что врачи не могут прогнозировать последствия отравления Новичком, поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

 

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Тег здоровье, Великобритания, отравление, Скрипаль, отравление Скрипаля, новичок

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