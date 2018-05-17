СМИ: в Германии у разведки был образец "Новичка" еще в 90-х

Сегодня, 10:37

Он был получен от российского ученого, который согласился привезти образец в страну

Фото: AFP
Фото: AFP

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) еще в первой половине 90-х годов каким-то образом получила образец нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом пишет местное издание Die Zeit. 

Журналисты утверждают, что немецкой разведке предоставил вещество российский ученый.  Он предоставил информацию под гарантию безопасности себя и своей семьи. Позже он предложил привезти образец в Германию.По данным издания, ученый затем жил в Германии под защитой бундесвера.

Позже полученный образец анализировали в шведских лабораториях, а немецкая разведка получила только формулу "Новичка". 

Как известно, Великобритания обвиняет Россию в отравлении с помощью "Новичка" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Британии, что отец и дочь были отравлены веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна в 2017 году произвела в небольшом количестве, испытала и уничтожила нервно-паралитическое вещество под названием A230. По его словам, A230 и вещество "Новичок", использованный в британском Солсбери для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, относятся к одному типу ядовитых веществ.
Россия, Германия, разведка, Скрипаль, новичок

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