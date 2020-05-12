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Смягчение карантина в Британии: англичанам разрешили загорать и заниматься спортом

12 мая, 11:05

Денис Беспалов

Премьер призвал британцев продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию

На территории Англии с 13 апреля будут ослаблены карантинные ограничения. Об этом сообщил британский премьер Борис Джонсон сообщил о решении ослабить со среды меры по изоляции на территории Англии. В ходе телеобращения он пояснил, что англичанам можно будет больше находиться на воздухе.

"Будет разрешено загорать, путешествовать на машинах, заниматься спортом", – сказал он.

Джонсон пояснил, что в данной части Великобритании занятия спортом будут допустимы без ограничений. Речь, в частности, идет о командных видах спорта, однако только при условии, что играют друг с другом – только проживающие вместе люди.

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В целом же он призвал британцев продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию. Джонсон пообещал увеличить штрафы "для небольшого меньшинства, которое нарушает правила (по самоизоляции – Ред.)".

Премьер подтвердил, что прибывающих из-за границы людей ожидает карантин.

Ограничительные меры в стране были введены ранее весной для борьбы против распространения коронавируса COVID-19.

Джонсон пояснил, что власти будут отслеживать ситуацию с коронавирусом. В случае благоприятного развития событий правительство продолжит поэтапно снимать ограничения.

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Следующая фаза наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу магазины и школы.

Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит, самое ранее, в июле.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Великобритании подтверждено 224 332 случая заражения коронавирусом, умер 32 141 человек.

Ранее сообщалось, что хакеры из РФ и Китая устроили "охоту" на британскую вакцину против COVID-19.

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Великобритания карантин коронавирус

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