Британия ослабляет карантин: какие ограничения отменят

В ближайшие дни начнут работу садовые рынки, которые закрыли свои двери полтора месяца назад

Карантинные меры, введенные в Великобритании в связи со вспышкой COVID-19, будут смягчены в стране начиная с 11 мая. Об этом сообщает "Sunday Times".

По информации издания, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, представляя план постепенного ослабления карантина, сообщит в 19:00 по местному времени о том, что с 11 мая будет разрешено заниматься спортом более одного раза на улице при условии сохранения дистанции в 2 м между людьми. Согласно предыдущим распоряжениям, вступившим в силу 23 марта, совершать пробежки, прогулки, велосипедные поездки и так далее на свежем воздухе разрешалось лишь один раз в сутки.

Помимо этого, как отмечается в статье, 13 мая начнут работу садовые рынки, которые закрыли свои двери полтора месяца назад.

Реклама

Также, как ожидается, Джонсон объявит о том, что с начала июня все прибывающие в страну люди – и британцы, и граждане других стран – будут обязаны самоизолироваться на две недели. Нарушители могут быть оштрафованы на 1 тыс. фунтов или даже депортированы, если речь идет об иностранцах.

По информации издания, основная цель такого шага – избежать второй волны заражений. Эти планы правительства уже вызвали критику турфирм и авиакомпаний, которые выразили опасения, что подобные жесткие меры поставят крест на надеждах восстановления туризма в ближайшее время, как внутреннего, так и выездного.

В тренде Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

По последней официальной информации, число случаев инфицирования в королевстве превысило 215 тыс., число летальных исходов – 31,5 тыс. Власти заявляют, что пик вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Великобритании преодолен. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов в больницах последовательно снижаются, с середины апреля уменьшается и показатель смертности.

При этом в правительстве предупреждают об опасности резкой отмены ограничительных мер и обращают внимание на то, что возвращение к нормальной жизни должно быть очень постепенным.

Реклама

Также сообщалось, что Британия оказалась на пороге крупнейшего за 300 лет экономического спада.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама