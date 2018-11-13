Собачьи упряжки приравняли к автомобилям в Дании
Уже очень скоро собаки появятся на автомобильных дорогах, а не на специальных трассах для "живого транспорта"
Собачья упряжка официально стала видом транспорта в Дании – соответствующее решение 13 ноября приняло профильное министерство страны.
Уже с нового года ездовые собаки появятся на автомобильных дорогах, а не на специальных трассах для "живого транспорта". Причем передвигаться можно будет не только на санях, но и на специальных тележках на колесах.
Езда на собачьей упряжке в Дании является традиционным национальным искусством.
За день хаски, лайки или маламуты в упряжке могут преодолеть до 60 км, но, конечно же, их скорость далека от автомобильной – максимум 12 км/час.
Напомним, что ранее в этом году женщина, управлявшая санями с собачьей упряжкой, попала под колеса полицейского автомобиля на востоке Москвы.
Также сообщалось, что катание в собачьих упряжках стало одним из главных развлечений на киевском фестивале "Ледниковый период" в прошлом году.
Кроме того, мы писали, что норвежец Йоар Ульс стал победителем заезда на собачьих упряжках, который прошел в марте на Аляске. Дистанцию в тысячу миль он и его псы преодолели за 9 дней и 12 часов.