Сокращение выбросов: в Испании отменят рейс Барселона – Мадрид

Фонтан Сибелес в Мадриде, Испания / Фото: Depositphotos

Мэрия Барселоны хочет отмены авиасообщения с Мадридом для сокращения выбросов углерода. Об этом сообщает местное издание El Confidencial.

Городской совет Барселоны предложит аэропорту Эль Прат ликвидировать маршруты, у которых есть железнодорожная альтернатива, чтобы избежать дополнительных выбросов CO2 в атмосферу. Под отмену попадет и рейс Барселона – Мадрид.

"Воздушный транспорт имеет железнодорожную альтернативу, которая не производит выбросов", – утверждает советник по климатическим чрезвычайным ситуациям Ламма Бадиа.

По его словам, и мэрия, и женералитат Каталонии "должны внести свой вклад в сокращение выбросов". В связи с этим он считает, что власти Каталонии и Барселоны "должны продемонстрировать, что, хотя они и могут добиться роста, но также способны сократить выбросы".

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По мнению советника, отмена авиарейсов между Барселоной и Мадридом способна заработать после того, как стоимость билетов на поезда будет существенно снижена.

Кроме того, по словам советника, мэрия Барселоны собирается работать над сокращениями выбросов за счет изменений в энергетическом секторе и в продовольственной сфере.

Воздушное сообщение между Барселоной и Мадридом существует с 1974 года, скоростные поезда ходят с 2008 года.

Как сообщалось, крупнейшая зона низких выбросов в Южной Европе открылась в Барселоне 1 января с вступлением в силу запрета автомобилям, которые выбрасывают наибольшее количество загрязняющих веществ, въезжать на всю агломерацию города и в некоторые города-спутники.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Франция приняла закон об энергетике и климате, который устанавливает экологическое и климатическое чрезвычайное положение. Он предусматривает достижение страной углеродной нейтральности к 2050 году.

Напомним, с 1 января 2019 года во Франции действует запрет на продажу пластиковых тарелок, стаканчиков и другой посуды из пластика.

Кроме того, мы сообщали о том, что страны ЕС договорились о сокращении автомобильных выбросов на 35% к 2030 году.

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