Солидарность в действии: Евросоюз готовится спасать Грецию от огня

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции.

Данная процедура включает в себя применение пожарных самолетов, вертолетов, а также задействование спасательных и медицинских бригад.

"Солидарность ЕС с греческим народом в действии. Чтобы остановить пожары около Афин, европейский механизм гражданской обороны оказывает немедленную помощь Греции, используя Canadair (самолеты-амфибии для тушения огня – ред.) и пожарные службы. Европейский парламент – с вами", – написал глава ЕП Антонио Таяни на своей странице в Twitter.

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск также выразил свою поддержку, отметив, что "помощь от некоторых стран ЕС уже в пути".

Выразили свои соболезнования и готовность помочь лидеры Франции и Сербии Эмманюэль Макрон и Александр Вучич, а премьер-министр Болгарии Бойко Борисов изъявил готовность передать Афинам 50 спасателей и два спецавтомобиля.

Ранее, как сообщалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился за помощью к другим странам Евросоюза.

Напомним, что, по последней информации, жертвами стихии стали порядка 50 человек.