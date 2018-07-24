Солидарность в действии: Евросоюз готовится спасать Грецию от огня

Вчера, 13:11

ЕС собирается запустить механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами стране


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции. 

Данная процедура включает в себя применение пожарных самолетов, вертолетов, а также задействование спасательных и медицинских бригад.

"Солидарность ЕС с греческим народом в действии. Чтобы остановить пожары около Афин, европейский механизм гражданской обороны оказывает немедленную помощь Греции, используя Canadair (самолеты-амфибии для тушения огня – ред.) и пожарные службы. Европейский парламент – с вами", – написал глава ЕП Антонио Таяни на своей странице в Twitter.

1532423760.1394

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск также выразил свою поддержку, отметив, что "помощь от некоторых стран ЕС уже в пути".

Выразили свои соболезнования и готовность помочь лидеры Франции и Сербии Эмманюэль Макрон и Александр Вучич, а премьер-министр Болгарии Бойко Борисов изъявил готовность передать Афинам 50 спасателей и два спецавтомобиля.

Ранее, как сообщалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился за помощью к другим странам Евросоюза.

Напомним, что, по последней информации, жертвами стихии стали порядка 50 человек.
Греция, ЕС, помощь, twitter, пожары, Дональд Туск
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

Жертвами лесных пожаров в Греции стали более 20 человек, десятки госпитализированы

Вчера, 03:24

Ранее греческое телевидение сообщало о десяти погибших

Евросоюз

Фото: AFP

В Греции вспыхнул огромный лесной пожар

23 Июля, 18:49

Облака дыма от пожара были видны даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона
Загрузка...

Евросоюз

В Швеции бушуют пожары. Фото: fishki.net

Франция отправила самолеты для тушения пожаров в Швеции

19 Июля, 19:33

В настоящее время в разных частях королевства зарегистрированы около 60 пожаров

Экономика

Фото: AFP

Кризис в Греции закончился: как это было и что дальше

22 Июня, 08:57

Страна впервые за восемь лет выйдет на финансовые рынки, но останется под пристальным вниманием ЕС и МВФ
Загрузка...