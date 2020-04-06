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Коронавирус у Бориса Джонсона: Лондон уличил российские СМИ в дезинформации

6 апреля, 17:43

Денис Беспалов

Британское правительство попросило социальные сети остановить распространение фейковых новостей

Британском правительстве назвали дезинформацией сообщение российских СМИ о том, что премьер Борис Джонсон, у которого обнаружили коронавирус, в больнице будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в Twitter сообщил журналист Антонелло Гуерера.

"Секретариат правительства рассматривает эту дезинформацию, как попытку распространить фейковые новости. Мы попросили социальные сети остановить распространение этой дезинформации", - сказал пресс-секретарь Джонсона.

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Представитель Джонсона связал сообщение российского агентства с другими случаями дезинформации в связи с пандемией COVID-19.

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Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник (6 апреля) был доставлен в больницу. Ожидается, что там Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы. В британском правительстве уточнили, что речь идет о мере предосторожности, так как у премьер-министра все еще наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания коронавирус Борис Джонсон дезинформация

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