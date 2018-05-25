Сотни родственников жертв MH17 подадут в ЕСПЧ жалобу против России

Сегодня, 17:16

Европейский суд по правам человека является единственным судом, который может рассматривать жалобы физических лиц против России

Фото: AFP
Фото: AFP

Группа из 270 родственников нидерландских жертв катастрофы MH17 подаст жалобу против России в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил их американский адвокат Джерри Скиннер в программе EenVandaag, сообщает издание De Morgen.

По его словам, жалоба будет подана не позднее 13 июня. Голландцы таким образом присоединятся к жалобе по этому же делу от имени 33 малазийцев, австралийцев и новозеландцев, которая была подана в суд раньше.

270 человек являются родственниками по меньшей мере 130 жертв, из которых 100 погибших были нидерландцами.

Скиннер не уточнил суммы компенсаций, которая может достичь миллионов. Адвокат обратил внимание на то, что Европейский суд по правам человека является единственным судом, который может рассматривать жалобы физических лиц против России.

Как сообщалось, Украина намерена присоединиться к Нидерландам и Австралии в процессе над Россией по MH17. Президент Петр Порошенко поручил МИДу безотлагательно внести предложения о возможности присоединения Киева к инициированному процессу.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.
Россия, Нидерланды, суд, еспч, MH17

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