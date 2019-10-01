Сотни тысяч владельцев Volkswagen подали коллективный иск против компании

Почти полмиллиона владельцев автомобилей Volkswagen подали коллективный иск против компании. Суд начал рассмотрение одного из самых масштабных дел против автоконцерна.
Автомобилисты рассчитывают получить компенсацию от производителя, который скрыл данные о реальных выбросах автомобилей, чтобы сберечь лицензии для машин.
Так называемый "дизельгейт" уже стоил концерну 30 миллиардов евро – компании пришлось заплатить множество штрафов Евросоюзу и США за затягивание внедрения технологий контроля выбросов на автомобилях. В концерне рассчитывают, что им удастся избежать ответственности перед автомобилистами.
Напомним, ранее немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen, который займется выпуском электрокаров совместно с Ford, начал выпуск собственных аккумуляторных батарей для электромобилей. В немецком городе Зальцгиттер с 23 сентября запущена пилотная установка, способная производить батареи малыми сериями.
В концерне рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведским партнером – компанией Northvolt – развернуть массовое производство аккумуляторов.
Также сообщалось, что гоночный электрокар Volkswagen побил 20-летний рекорд. Спортивный прототип Volkswagen ID R совершил скоростной подъем на холм Пайкс-Пик длиной 1,866 километра за 41,18 секунды, что на полсекунды меньше, чем у 41,6-секундного заезда бывшего пилота Формулы-1 Ника Хайдфельда, установленного в 1999 году:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк