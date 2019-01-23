Совет Европы не должен быть полем геополитической борьбы – генсек Ягланд

Цель СЕ - защита людей против произвольного применения власти в странах-участницах

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Совет Европы не должен быть полем геополитической борьбы – генсек Ягланд //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/85e/252/5c485e252ac05.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/85e/252/5c485e252ac05.jpg 2019-01-23T14:34:00+02:00 Евросоюз Цель СЕ - защита людей против произвольного применения власти в странах-участницах

Страны – участницы Совета Европы (СЕ) не должны превращать эту организацию в поле для выяснения геополитических отношений, поскольку это не соответствует ее целям. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на пресс-конференции в Страсбурге.

"Я вижу, что Совет Европы используется как платформа для ведения геополитических сражений. На мой взгляд, важно понять, что наша цель – защита людей против произвольного применения власти в странах-участницах, мы не являемся частью большей битвы, которая ведется в мире, - пояснил он. - Если же мы придем к этому, то мы не сможем выполнять свои обязательства".

Как известно, Ягланд поддерживает отмену санкций, введенных против российской делегации за оккупацию Крыма и агрессию против Украины. Ранее он пояснил, почему так активно лоббировал возвращение России в ПАСЕ.

РФ применила финансовый шантаж организации и перестала платить взносы в ее бюджет.

Ожидается, что 24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут срочные дебаты по ситуации в Керченском проливе и Азовском море из-за российской агрессии.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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