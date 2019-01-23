Совет Европы не должен быть полем геополитической борьбы – генсек Ягланд
Цель СЕ - защита людей против произвольного применения власти в странах-участницах
Страны – участницы Совета Европы (СЕ) не должны превращать эту организацию в поле для выяснения геополитических отношений, поскольку это не соответствует ее целям. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на пресс-конференции в Страсбурге.
"Я вижу, что Совет Европы используется как платформа для ведения геополитических сражений. На мой взгляд, важно понять, что наша цель – защита людей против произвольного применения власти в странах-участницах, мы не являемся частью большей битвы, которая ведется в мире, - пояснил он. - Если же мы придем к этому, то мы не сможем выполнять свои обязательства".
Как известно, Ягланд поддерживает отмену санкций, введенных против российской делегации за оккупацию Крыма и агрессию против Украины. Ранее он пояснил, почему так активно лоббировал возвращение России в ПАСЕ.
РФ применила финансовый шантаж организации и перестала платить взносы в ее бюджет.
Ожидается, что 24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут срочные дебаты по ситуации в Керченском проливе и Азовском море из-за российской агрессии.
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