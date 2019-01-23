Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

Совет Европы не должен быть полем геополитической борьбы – генсек Ягланд

Сегодня, 14:34

Цель СЕ - защита людей против произвольного применения власти в странах-участницах

Фото: Getty Images
Совет Европы не должен быть полем геополитической борьбы – генсек Ягланд //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/85e/252/5c485e252ac05.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/85e/252/5c485e252ac05.jpg Евросоюз Цель СЕ - защита людей против произвольного применения власти в странах-участницах

Страны – участницы Совета Европы (СЕ) не должны превращать эту организацию в поле для выяснения геополитических отношений, поскольку это не соответствует ее целям. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на пресс-конференции в Страсбурге.

"Я вижу, что Совет Европы используется как платформа для ведения геополитических сражений. На мой взгляд, важно понять, что наша цель – защита людей против произвольного применения власти в странах-участницах, мы не являемся частью большей битвы, которая ведется в мире, - пояснил он. - Если же мы придем к этому, то мы не сможем выполнять свои обязательства".

Как известно, Ягланд поддерживает отмену санкций, введенных против российской делегации за оккупацию Крыма и агрессию против Украины. Ранее он пояснил, почему так активно лоббировал возвращение России в ПАСЕ.

РФ применила финансовый шантаж организации и перестала платить взносы в ее бюджет.

Ожидается, что 24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут срочные дебаты по ситуации в Керченском проливе и Азовском море из-за российской агрессии.

 

ягланд, Совет Европы, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " Совет Европы не должен быть полем геополитической борьбы – генсек Ягланд". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская делегация и Ягланд встретятся в ПАСЕ: о чем они будут дискутировать

Сегодня, 14:31

Политологи предполагают, что главной темой переговоров станет Россия

Ягланд пригласил украинскую делегацию в ПАСЕ на эксклюзивную встречу

Вчера, 23:47

Официально в приглашении говорится "об обмене мнениями"

Лишение РФ голоса не вернуло Крым Украине, но привело к кризису в ПАСЕ – Ягланд

Вчера, 21:22

Ягланд призвал Ассамблею и Комитет министров Совета Европы конкретно работать над разъяснением правил

В ПАСЕ переизбрали президента

21 января, 14:05

Выбора особого не было - желание возглавить Парламентскую ассамблею проявила только один политик

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы