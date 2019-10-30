Совет Европы пригласил путинскую пропагандистку на форум о доверии к СМИ

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина расскажет во Франции о восстановлении доверия к новостям

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Представительницу "рупора Кремля" – российского пропагандистского телеканала Russia Today, который неоднократно ловили на лжи – пригласили на Всемирный форум за демократию.

Заместитель главного редактора RT и глава по вопросам коммуникаций, маркетинга и стратегического развития канала Анна Белкина выступит на панели о "восстановлении доверия к новостям". Об этом сообщает Укринформ.

Главная тема форума: "Есть ли угроза демократии в столетие информации?".

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Организованное Советом Европы и французским правительством мероприятие состоится на следующей неделе в Страсбурге. Форум будет проходить под патронажем президента Франции Эммануэля Макрона.

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Напомним, в прошлом году две американские сети вещания – Spectrum и ComCast Chicago – исключили из своей вещательной сетки RT. Компании сослались на так называемую "поправку Джона Маккейна" к закону о полномочиях в области национальной обороны, согласно которой операторы могут без объяснения причин отказаться транслировать контент, финансируемый российским правительством.

Мы также сообщали, что в марте из Украины депортировали и на три года запретили въезжать в страну российской пропагандистке Маргарите Бондарь, которая работала на входящее в состав российского конгломерата "Россия сегодня" издание "Украина.ру".

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