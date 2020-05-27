Совет Европы займется конституционной реформой Путина

Под обращением в ПАСЕ подписи поставили более 200 тысяч россиян

ПАСЕ удовлетворила просьбу в обращении, под которым поставили подписи более 200 тысяч граждан России, и проведет срочную юридическую экспертизу поправок к Конституции России и процедуры их одобрения. Поправки рассмотрит Европейская комиссия за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).

Об этом сообщили координаторы обращения в Совет Европы, передает Радио Свобода.

Заседание Комитета ПАСЕ состоялось 27 мая в онлайн-формате.

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Венецианская комиссия должна проверить изменения в Конституцию России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы.

Ранее уже было принято решение об экспертизе поправки о праве Российской Федерации не выполнять решения международных органов. Ее результаты, как ожидается, будут опубликованы в июне.

Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране.

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После этого заявления премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подал в отставку. Вскоре новым главой российского правительства был назначен Михаил Мишустин.

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Первоначально ожидалось, что общенациональное голосование об одобрении поправок состоится 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии COVID-19. В последнее время называют новые даты – 1 или 8 июля.

Венецианская комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Несмотря на то что ее экспертные оценки носят рекомендательный характер, именно положительная оценка комиссией конституции России в 1993 году была одним из оснований принятия России в члены Совета Европы в 1996 году.

Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

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