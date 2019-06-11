Спасатели поднимают затонувший круизер со дна Дуная
Судно пытаются поднять огромным плавучим краном
Во вторник, 11 июня, венгерские и южнокорейские спасатели предприняли попытку подъема из реки Дунай туристического судна Hableany, затонувшего после столкновения с другим судном. Его части уже видны на поверхности реки, пишет AP.
Так, сообщается, что огромный плавучий кран, баржи и спасатели были замечены утром во вторник на будапештском мосту Маргит на Дунае, где 29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin.
На сегодняшний день известно о гибели в результате аварии 19 граждан Южной Кореи и одного венгерского члена экипажа, ещё восемь человек считаются пропавшими без вести.
Подъем планируется в несколько этапов, сообщает агентство, в зависимости от состояния корпуса, а также от того, будут ли обнаружены тела погибших среди обломков.
Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.
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