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Спасатели поднимают затонувший круизер со дна Дуная

11 июня, 09:48

Судно пытаются поднять огромным плавучим краном

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Во вторник, 11 июня, венгерские и южнокорейские спасатели предприняли попытку подъема из реки Дунай туристического судна Hableany, затонувшего после столкновения с другим судном. Его части уже видны на поверхности реки, пишет AP.

Так, сообщается, что огромный плавучий кран, баржи и спасатели были замечены утром во вторник на будапештском мосту Маргит на Дунае, где 29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin.

На сегодняшний день известно о гибели в результате аварии 19 граждан Южной Кореи и одного венгерского члена экипажа, ещё восемь человек считаются пропавшими без вести.

Подъем планируется в несколько этапов, сообщает агентство, в зависимости от состояния корпуса, а также от того, будут ли обнаружены тела погибших среди обломков.


Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.

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Тег Венгрия, круиз, Будапешт, судно, затонувший

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Источник:

AP News

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