В Венгрии из-за крушения катера украинского капитана арестовали на месяц

После заседания суда капитан Viking Sygin, по словам его адвоката, выразил соболезнования родственникам погибших

Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С. в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай, в результате чего погибли как минимум семь человек.

Об этом сообщает венгерское издание Bors Online.

После заседания суда капитан Viking Sygin, по словам его адвоката, выразил соболезнования родственникам погибших и всем, кого затронула трагедия, но продолжил настаивать, что действовал по правилам и не его ошибка привела к затоплению катера.

Отмечается, что ввиду того, что капитан является иностранцем, то существовала вероятность его бегства из Венгрии, именно поэтому решение суда было ожидаемым.

Однако судьи постановили, что Юрий С. может выйти под залог в размере 15 млн форинтов (больше 45 тыс. евро). Прокуратура обжаловала это решение.

Сообщается, что перед зданием суда на его решение ожидало большое количество журналистов из Южной Кореи и Украины.

Напомним, в Будепеште произошла трагедия – затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и два члена экипажа. Семеро погибли, 21 считаются пропавшими без вести. Тела семи жертв были найдены, два человека были идентифицированы, продолжаются поиски еще 21 пассажира. Семеро человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передан компании Panorama Deck Kft.

Капитаном круизера Viking Sigyn, врезавшегося в экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.

Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.

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