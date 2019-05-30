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Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште : семь человек погибли

30 мая, 02:19

На судне находилось 33 туриста

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo.

7 человек погибли и 16 пропали без вести в результате опрокидывания туристического катера на Дунае в Будапеште, сообщает BBC.

По информации местных СМИ, прогулочный катер Hableany столкнулся с другим судном во время швартовки у здания мэрии. Отмечается, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел Венгрии, через час после аварии сотрудникам полиции было известно о судьбе 18 человек, из которых трое погибли.

Всего на катере находилось 33 человека, в основном – туристы из Южной Кореи.

Как сообщалось, ранее два грузовых корабля столкнулись в водах японской префектуры Чиба недалеко от восточного побережья страны. В результате столкновения судно Sensho Maru затонуло. Спасатели начали поиск членов экипажа. Газета Asahi уточнила, что четыре моряка с Sensho Maru пропали без вести, капитану удалось спастись. Судно перевозило 1300 тонн стали.

Напомним, мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.


Кроме этого, у берегов Франции 29 апреля произошел пожар на борту пассажирского судна. Об этом сообщили в морской префектуре страны. Происшествие случилось на корабле Pont-Aven, который находился в 142 км от французского побережья. На борту Pont-Aven находятся 908 человек, из которых 142 – члены экипажа. Пассажирами судна являются граждане Франции, Великобритании, США, Испании и Польши. Корабль принадлежит французскому морскому перевозчику Brittany Ferries.

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Тег Венгрия, катер, столкновение, Будапешт, судно

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