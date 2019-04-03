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Спецслужбы России взяли Латвию "на прицел" – доклад Службы госбезопасности

Сегодня, 18:42

Согласно отчету, самой активной в разведывательной деятельности против Латвии была ФСБ

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Спецслужбы России взяли Латвию "на прицел" – доклад Службы госбезопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/173/0e2/5c51730e2c398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/173/0e2/5c51730e2c398.jpg Евросоюз Согласно отчету, самой активной в разведывательной деятельности против Латвии была ФСБ

Отчет Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии за 2018 год был обнародован в среду. Согласно тексту документа, выдержки из которого приводит агентство ЛЕТА, СГБ пришла к выводу, что российские спецслужбы – Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генерального штаба вооруженных сил и Служба внешней разведки – в прошлом году занимались активной работой на территории республики.

Согласно приведенным агентством выводам СГБ, "самой активной в разведывательной деятельности против Латвии была ФСБ".

В документе также утверждается, что в прошлом году СГБ получала сведения, указывающие на активность российской военной разведки. В частности, по утверждениям латвийской спецслужбы, одной из задач региональных подразделений Главного управления Генерального штаба вооруженных сил была вербовка жителей Латвии, которые периодически ездят в Россию и могут предоставлять информацию не только о Национальных вооруженных силах или операциях НАТО, но и об отраслях, поддерживающих оборонный сектор.

"С точки зрения СГБ, эти действия представляют угрозу для жителей тех самоуправлений, на территории которых постоянно находится контингент НАТО, например, сотрудников правоохранительных органов, строителей, поставщиков услуг связи, логистики, снабжения", - отмечается в докладе.

По мнению СГБ, круг интересов российских спецслужб в Латвии остается широким и включает в себя присутствие союзников НАТО на территории страны, а также вопросы, связанные с членством этой балтийской республики в международных организациях и внешней политикой Риги.

"Спецслужбы РФ интересуются такими темами, как присутствие союзников в Латвии, политика обороны и национальной безопасности, экономическая ситуация, материально-техническое оснащение органов безопасности, события в государственных и муниципальных учреждениях, особенно касающиеся лиц, имеющих допуск к гостайне, научные достижения и исследования, слабости, зависимости, преступные действия должностных лиц и другая дискредитирующая информация, которая может быть использована для вербовки", - утверждает агентство.

Ранее сообщалось, что в Латвии запретили ретрансляцию канала "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду.

Также мы писали, что Латвия оградилась от "русского мира" 93 километрами забора.

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Тег Россия, Латвия, спецслужба

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ТАСС

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