США больше не будут автоматически защищать Европу – Меркель

По словам Меркель, США являются сверхдержавой как в военном, так и экономическом отношении

/ Фото: AFP

США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".

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"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", – сказала Меркель.

"Здесь нужен более значительный вклад Европы", – подчеркнула Меркель.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Отметим, постоянный представитель США в Европейском союзе Гордон Сондленд от имени Вашингтона потребовал от Евросоюза большей ясности в планах создания единой общеевропейской армии; о требованиях США дипломат заявил на слушаниях в комитете Европейского парламента по иностранным делам

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