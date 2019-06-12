США могут отменить визовый режим для поляков

Американские власти могут принять решение об отмене виз в течение следующих 90 дней

Фото: Flickr

Решение о том, распространят ли США на Польшу режим безвизового въезда, может быть принято в течение трех месяцев. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Президент США сначала заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают "очень скоро" отменить визовый режим для граждан Польши. "Хотя у нас еще есть над чем работать, мы надеемся очень скоро пригласить Польшу в свою программу безвизового въезда. Экономические отношения между США и Польшей процветают", — сказал глава вашингтонской администрации.

Через несколько минут Трамп уточнил, что американские власти могут принять решение об отмене виз "в течение следующих 90 дней". Президент США также не исключил, что объявлено об этом будет во время его возможного визита в Польшу в сентябре.

Напомним, что ранее сообщалось, что США могут отправить в Польшу две тысячи солдат.

Также Польша купит в США более 30 F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете.

По словам Трампа, во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом пролетели эти истребители, "потому что Польша заказала 32 или 35 °F-35".

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