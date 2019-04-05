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США не позволит Саудовской Аравии стать ядерной державой – Помпео

Сегодня, 22:34

Госсекретарь США отметил, что Трамп понимает опасность распространения ядерного оружия

Фото: AFP
США не позволит Саудовской Аравии стать ядерной державой – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c6f/58b/5c9c6f58bd521.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c6f/58b/5c9c6f58bd521.jpg Евросоюз Госсекретарь США отметил, что Трамп понимает опасность распространения ядерного оружия

США никогда не дадут Саудовской Аравии стать ядерной державой, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Мы никогда этого не допустим. Мы никогда не допустим этого где-либо в мире. Президент (США Дональд Трамп – Ред.) понимает опасность распространения (ядерного оружия – Ред.). Мы никогда не выпишем саудитам чек и не передадим им технологии, чтобы они угрожали Израилю и Соединенным Штатам ядерным оружием, никогда", - сказал Помпео в пятницу, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS о том, позволят ли США Саудовской Аравии стать ядерной державой.

При этом Помпео пояснил, что администрация Трампа уже более двух лет работает с Саудовской Аравией по данному вопросу.

"Я не могу сказать вам, на каком этапе находятся переговоры, потому что они все еще продолжаются", – отметил американский госсекретарь.

Накануне британское издание The Guardian со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Саудовская Аравия в течение нескольких месяцев завершит строительство первого ядерного реактора. По данным газеты, реакторы находится на территории городка Научно-технологического центра им. короля Абдул-Азиза в предместье Эр-Рияда.

В феврале возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США приступил к расследованию имевшихся у Белого дома планов строительства АЭС в Саудовской Аравии.

При этом был обнародован доклад Конгресса: в нем цитируются неназванные сотрудники администрации США, которые, по их словам, стали свидетелями "нештатных действий" сотрудников Белого дома при продвижении проекта по строительству десятков ядерных реакторов в королевстве. По словам источников, проект также встретил возражения со стороны сотрудников сферы нацбезопасности и советников по вопросам этики профессиональной деятельности.

Напомним, в Пентагоне считают, что Россия нарастила арсенал тактического ядерного оружия. В случае России речь идет о чрезвычайно крупном росте количества так называемых тактических ядерных вооружений.

Тем временем, Столтенберг сделал четкое заявление по ядерным ракетам НАТО в Европе. НАТО не станет зеркально отвечать на то, что делает Россия, заявил генсек.

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Тег ядерное оружие, Саудовская Аравия, Помпео

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Источник:

Интерфакс

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