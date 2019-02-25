США отправят солдат в Польшу: министр сделал официальное заявление
Глава польского Минобороны считает, что увеличение американского военного присутствия пойдет на пользу США и всему региону
США действительно увеличат численность своего военного контингента в Польше, заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, подтвердив информацию, ранее опубликованную изданием Rzeczpospolita.
Он утверждает, что это пойдет на пользу обоим государствам, отметив, что в частности это улучшит ситуацию с безопасностью в регионе, а, значит, реализует одну из стратегических целей США.
"Процесс увеличения численности войск США в Польше полезен и для Польши, и для США, потому что таким образом американцы достигают политической цели, которой является обеспечение безопасности", – сказал польский министр.
Заслугу за это Блащак возложил на посла США в Польше Джорджет Мосбакер, поблагодарив ее за вклад в реализацию этой цели.
Напомним, что ранее официальный представитель американского министерства обороны Эрик Пэхон опроверг информацию о том, что Пентагон якобы планирует усилить свое военно присутствие в Польше.
Мы также писали о планах США построить в Польше свою военную базу. Министр Блащак еще в ноябре называл это решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США отправят солдат в Польшу: министр сделал официальное заявление". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постоянные базы США в Польше: Дуда летит к Трампу договариваться
Президент Трамп примет своего польского коллегу в Белом доме 18 сентября
"Форт Трамп": США изучают территорию Польши для размещения военной базы
Американские военные сейчас проверяют, какие операции могут проводиться на предложенной Польшей территории
Польский премьер сделал заявление о строительстве военной базы США в стране
Говорить о деталях создания новой базы пока рано, но Варшавой были предложены очень хорошие интересные условия
Британия построит в Норвегии военную базу для защиты от агрессии РФ
Соединенное Королевство перекинет на базу 800 военнослужащих