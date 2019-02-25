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США отправят солдат в Польшу: министр сделал официальное заявление

Сегодня, 12:58

Глава польского Минобороны считает, что увеличение американского военного присутствия пойдет на пользу США и всему региону

Мариуш Блащак
Мариуш Блащак. Фото: Flickr
США отправят солдат в Польшу: министр сделал официальное заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3c6/b3e/5c73c6b3e58f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3c6/b3e/5c73c6b3e58f6.jpg Евросоюз Глава польского Минобороны считает, что увеличение американского военного присутствия пойдет на пользу США и всему региону

США действительно увеличат численность своего военного контингента в Польше, заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, подтвердив информацию, ранее опубликованную изданием Rzeczpospolita.

Он утверждает, что это пойдет на пользу обоим государствам, отметив, что в частности это улучшит ситуацию с безопасностью в регионе, а, значит, реализует одну из стратегических целей США.

"Процесс увеличения численности войск США в Польше полезен и для Польши, и для США, потому что таким образом американцы достигают политической цели, которой является обеспечение безопасности", – сказал польский министр.

Заслугу за это Блащак возложил на посла США в Польше Джорджет Мосбакер, поблагодарив ее за вклад в реализацию этой цели.

Напомним, что ранее официальный представитель американского министерства обороны Эрик Пэхон опроверг информацию о том, что Пентагон якобы планирует усилить свое военно присутствие в Польше.

Мы также писали о планах США построить в Польше свою военную базу. Министр Блащак еще в ноябре называл это решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

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Тег Польша, военная база, армия США

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Источник:

Польское радио

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