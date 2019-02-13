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Военный контингент США в Польше: у Пентагона есть новость для Варшавы

Сегодня, 16:41

Спекуляции на предмет увеличения численности войск или соглашений по данному вопросу ничем не обоснованы, утверждают в США

Фото: Flickr
Военный контингент США в Польше: у Пентагона есть новость для Варшавы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/42c/630/5c642c6302919.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/42c/630/5c642c6302919.jpg США Спекуляции на предмет увеличения численности войск или соглашений по данному вопросу ничем не обоснованы, утверждают в США

Соединенные Штаты не планируют увеличивать численность своего военного контингента в Польше, несмотря на просьбу правительства республики, заявил официальный представитель американского министерства обороны Эрик Пэхон.

"Любые спекуляции по теме увеличения численности войск или соглашений по данному вопросу ничем не обоснованы. Мы продолжаем переговоры с нашими польскими союзниками, никаких соглашений достигнуто не было", – гласит опубликованное им заявление.

По словам Пэхона, итоги польско-американских переговоров "будут оглашены в нужное время".

Напомним, ранее посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер анонсировала увеличение численности американского военного контингента в Польше.

"Увеличение числа военных будет значительным. Оно превысит отметку в сто, в сотни человек. Я думаю, поляки получат большую часть того, что хотят", – сказала она.

Мы также писали, что 13 февраля польский президент Анджей Дуда и вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подписали соглашение о поставках Польше 20 реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Кроме того, сообщалось о возможности появления в Польше американской военной базы, на которой бы была развернута танковая дивизия.

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Тег Польша, Пентагон, армия США

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Источник:

ТАСС

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