США перекинули танки и БТР поближе к Беларуси

500 американских военнослужащих и 40 военных машин пробудут в Литве до ноября

Сегодня в Литве ожидают прибытия из Польши американских войск и военных машин, которые будут находиться в стране в течение следующих двух месяцев.

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Об этом, как пишет агентство Reuters, заявил представитель министерства обороны Литвы, добавив, что это никак не связано с протестами в соседней Беларуси и готовностью России оказать силовую поддержку режиму Александра Лукашенко.

Военные учения были запланированы заранее и несут "оборонительный характер и не направлены против какого-либо соседа, в том числе и Беларуси", утверждают в Литве.

В состав американского контингента входят 500 военнослужащих и 40 военных машин – танков Abrams и бронетранспортеров Bradley. Они пробудут в Литве до ноября, хотя изначально министр обороны Литвы Раймундас Кароблис утверждал, что маневры должны продлиться две недели.

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С 15 по 25 сентября в Литве должны пройти ежегодные мультинациональные маневры НАТО, в которых, кроме США, также примут участие до тысячи военнослужащих и военных самолетов из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран. Информации насчет их дальнейшего пребывания в стране нет.

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Стоит отметить, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого в его стране уже больше месяца проходят демонстрации, называл НАТО угрозой его стране и даже приказал привести войска в полную боевую готовность.

В Альянсе же настаивают на том, что не накапливают силы вблизи границы с Беларусью.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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