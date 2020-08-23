Лукашенко привел войска в полную боеготовность: как отреагировали в НАТО

Белорусский лидер считает, что вблизи границы его страны собираются серьезные силы

После Литвы и Польши на заявление президента Беларуси о вторжении отреагировали в самом НАТО. В Альянсе опровергли разговоры о наращивании сил вблизи белорусской границы.

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Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, передает EFE.

Она заверила, что Альянс не накапливает силы вблизи границы с Беларусью, о чем заявлял Лукашенко.

"Любые утверждения об усилении НАТО на границе с Беларусью необоснованны. НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны. Мы занимаем строго оборонительную позицию. Мы остаемся бдительными, готовы сдерживать любую агрессию и защищать наших союзников", – заявила Лунгеску.

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В то же время она призвала официальный Минск полностью уважать основные права и свободы граждан.

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Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность. Он утверждает, что со стороны Литвы к западным границам Беларусь подходят войска НАТО. Кроме того, он говорит, что Запад "уже тащит "альтернативного президента".

Также Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения на нарушение границы. В случае, если вдруг натовские силы "зашевелятся", то белорусские военные немедленно примут меры.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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