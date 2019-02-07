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США снова требуют у ЕС отказаться от "трубы" в обход Украины

Сегодня, 15:47

Американские дипломаты в очередной раз перечислили все недостатки и угрозы, которые несет с собой "Северный поток-2"

Фото: nord-stream.com
США снова требуют у ЕС отказаться от "трубы" в обход Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg Евросоюз Американские дипломаты в очередной раз перечислили все недостатки и угрозы, которые несет с собой "Северный поток-2"

Странам Евросоюза следует отказаться от участия в проекте российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он может значительно усилить давление России на ЕС, а, значит, представляет угрозу не только Европе, но и всему Западу.

С таким призывом обратились постпред Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сондленд, а также посла США в Дании и Германии Карла Сэндс и Ричард Гренелл.

В опубликованном в Deutshe Welle совместном письма они выразили уверенность в том, что "Северный поток-2" даст России дополнительный инструмент для энергетического шантажа Европы.

"Европа должна сохранить контроль над своей энергетической безопасностью", – утверждают американские дипломаты.

Они отмечают, что вместе с "голубым топливом" по газопроводу "через Балтийское море в Европу потечет российское давление и влияние".

Сондленд, Сэндс и Греннел призвали ЕС распространить действующее законодательство на приходящие в Евросоюз газопроводы, в частности на "Северный поток-2", а также выразили надежду на то, что Франция и Германия поддержат внесение поправок к энергетической директиве.

Напомним, что недавно в прессе появилась информация о том, что Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток – 2".

Мы также уже писали, что посол США в Германии Ричард Гренелл и ранее призывал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток – 2".

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Тег Россия, Германия, Евросоюз, газопровод, Nord Stream 2, энергетическая независимость, Северный поток 2

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