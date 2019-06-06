Стало известно, кто победил на выборах в Дании

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение

Копенгаген, Дания. Фото: Depositphotos

Новым премьер-министром Дании станет Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах.

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение.

"У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", – заявил он своим сторонникам после объявления избиркомом предварительных результатов голосования после подсчета почти 100% бюллетеней.

Тем временем в Украине ЦИК зарегистрировала первых международных наблюдателей. Один наблюдатель зарегистрирован от Всемирного конгресса украинцев, еще девять – от ENEMO.

Ранее ЦИК утвердила распределение средств на подготовку и проведение досрочных парламентских выборов в сумме почти 1,95 млрд грн.

Кроме того, ЦИК предоставила 50 общественным организациям разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах народных депутатов 21 июля 2019 года.

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