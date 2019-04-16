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Стало известно, куда передадут спасенные святыни после пожара в Нотр-Даме

Сегодня, 12:01

Из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь

Ценности и произведения искусства, спасены при пожаре в соборе Парижской Богоматери, передадут в Лувр. Об этом сообщают местные СМИ.

На данный момент уцелевшие ценности и произведения искусства находятся в безопасном месте в мэрии Парижа. Сегодня или завтра их планируют передать в Лувр.

Как известно, из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь, в частности, терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин.

В Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

Кроме версии о случайном возгорании вследствие проведения ремонтных работ, выдвинута версия об умышленном поджоге Собора Парижской Богоматери.

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери удалось спасти от огня некоторые произведения искусства. Их вынесли из собора ночью, а сейчас они хранятся в мэрии.

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Тег пожар, Париж, нотр-дам де пари, Собор Парижской Богоматери

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УНН

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