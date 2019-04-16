Стало известно, куда передадут спасенные святыни после пожара в Нотр-Даме
Из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь
Ценности и произведения искусства, спасены при пожаре в соборе Парижской Богоматери, передадут в Лувр. Об этом сообщают местные СМИ.
На данный момент уцелевшие ценности и произведения искусства находятся в безопасном месте в мэрии Парижа. Сегодня или завтра их планируют передать в Лувр.
Как известно, из Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть святынь, в частности, терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин.
В Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.
Кроме версии о случайном возгорании вследствие проведения ремонтных работ, выдвинута версия об умышленном поджоге Собора Парижской Богоматери.
Во время пожара в соборе Парижской Богоматери удалось спасти от огня некоторые произведения искусства. Их вынесли из собора ночью, а сейчас они хранятся в мэрии.
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