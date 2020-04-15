Старые прививки и переливания крови: как в разных странах лечат от коронавируса

Пока ученые всего мира разрабатывают вакцину от COVID-19, врачам приходится придумывать другие способы борьбы

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика – заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там отмечают, что темпы заболеваемости в Италии и Испании замедлились, однако в Великобритании и Турции коронавирус только набирает обороты. Специалисты ВОЗ уверены, что COVID-19 будет возвращаться до тех пор, пока не разработана вакцина против него. Во всех уголках земли активно работают над такими препаратами и уже начали тестирование на людях. А пока страны пытаются побороть вирус собственными методами. Какими?

Коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа. Об этом также заявили во Всемирной организации здравоохранения. Ведь если во время предыдущей пандемии погибли 18,5 тысяч человек, сейчас цифра перевалила за 120 тысяч.

Тедрос Гебрейесус, гендиректор ВОЗ:

"COVID распространяется очень быстро. И уже сейчас можно сказать, что он в десять раз опаснее, чем пандемия гриппа 2009 года. При этом установлено: вирус умножается в переполненных помещениях, таких как дома престарелых".

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В организации успокаивают тем, что в разных странах мира одновременно разрабатывают около 70 вакцин. Три из них уже успешно тестируют на людях. А пока лекарства не вышли на общий рынок, в Нидерландах, в частности, решили бороться с вирусом старыми прививками.

Миха Нете, доктор медицинского центра имени Радбуда:

"Важно не терять времени, пока не имеем надлежащей вакцины. А использовать уже имеющиеся прививки от других опасных болезней. Ведь цель любой вакцины – агрессивно бороться с вирусами".

Впрочем, как считают китайские ученые, полагаться только на укрепление иммунитета не стоит.

Чжун Наньшань, эксперт по респираторным заболеваниям:

"Сейчас страны во всем мире соревнуются со временем. Мы, как и остальные, работаем круглосуточно. И сейчас я совершенно не верю в то, что естественный иммунитет может решить данную проблему. На самом деле мы зависим от вакцин".

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Пока вакцины изобретают, в США врачи ставят больных на ноги благодаря переливанию крови. Панацеей это не считают, однако в краткосрочной перспективе, говорят, свои результаты дает.

Артур Касадеваль, представитель школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге:

"Люди, которые выздоравливают, имеют в крови антитела, что уже побороли вирус. Мы собираем их плазму и переливаем инфицированным коронавирусом или просто для предотвращения заражения. Конечно, эпидемию это не остановит. Но это один из многих вариантов, который может быть эффективным".

Впрочем, как отмечают опять же специалисты из Китая, где удалось обуздать COVID-19, главное – избежать повторной волны пандемии.

"Переживет ли болезнь осень или зиму в этом году? Никто не решается сказать. Повторится она в начале следующего? Все может быть", – говорит Чжун Наньшань.

А тем временем немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19. Он предложил не ждать появления вакцины, а заразить молодежь коронавирусом. Люди моложе 50 лет должны вырабатывать иммунитет, говорит профессор Александер Кекуле.

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