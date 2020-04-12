Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19

Ведущий немецкий эпидемиолог, профессор Александер Кекуле призывает не ждать вакцину от коронавируса , а предлагает сделать радикальные шаги для выхода из карантина.
"Нельзя ждать вакцину, – заявил Кекуле в комментарии изданию The Telegraph. – Скорее всего, на что можно надеяться, что вакцина появится спустя шесть месяцев. Учитывая опыт, я бы сказал, что реальность ближе даже до года".
По его мнению, из тотального карантина нужно выходить немедленно. И сделать это нужно безопасным образом, соблюдая плана из трех простых пунктов.
Во-первых , старики и те, у кого есть сопутствующие хронические болезни, должны оставаться в изоляции.
"Мы должны убедить их оставаться дома, – говорит он. - Если все-таки они хотят выйти на улицу, хорошо, но тогда им надо носить маски медицинского стандарта FFP".
Во-вторых , перейти от социального дистанцирования к т.наз. "интеллектуальному дистанцированию".
"Нам нужно адаптировать дистанцию ситуации. Например, кассир в кассе супермаркета будет подвергаться заражению в течение всего дня. Ему нужно носить маску, ему нужны надлежащие меры гигиены. Таксист должен научиться не трогать свое лицо после действий с деньгами".
В-третьих , Кекуле предлагает специально заразить коронавирусом молодое население Германии.
"Те, кто моложе 50 лет, вряд ли умрут или серьезно заболеют от коронавируса, – говорит он. – Мы должны позволить им заразиться, чтобы они могли выработать иммунитет".
По его словам, дети подвергаются наименьшему риску, поэтому в первую очередь из карантина нужно вывести школы и детские сады, как в Дании, которая намерена это сделать уже с середины апреля.
Ранее сообщалось, что: в Бундестаге создали план спасения экономики Германии и Евросоюза, страдающих от карантина, объявленного на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, для создания вакцины от коронавируса заразиться согласились 20 тысяч добровольцев .
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