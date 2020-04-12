Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19

Люди моложе 50 лет должны вырабатывать иммунитет, говорит профессор Александер Кекуле

Ведущий немецкий эпидемиолог, профессор Александер Кекуле призывает не ждать вакцину от коронавируса , а предлагает сделать радикальные шаги для выхода из карантина.

"Нельзя ждать вакцину, – заявил Кекуле в комментарии изданию The Telegraph. – Скорее всего, на что можно надеяться, что вакцина появится спустя шесть месяцев. Учитывая опыт, я бы сказал, что реальность ближе даже до года".

По его мнению, из тотального карантина нужно выходить немедленно. И сделать это нужно безопасным образом, соблюдая плана из трех простых пунктов.

Во-первых , старики и те, у кого есть сопутствующие хронические болезни, должны оставаться в изоляции.

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"Мы должны убедить их оставаться дома, – говорит он. - Если все-таки они хотят выйти на улицу, хорошо, но тогда им надо носить маски медицинского стандарта FFP".

Во-вторых , перейти от социального дистанцирования к т.наз. "интеллектуальному дистанцированию".

"Нам нужно адаптировать дистанцию ​​ситуации. Например, кассир в кассе супермаркета будет подвергаться заражению в течение всего дня. Ему нужно носить маску, ему нужны надлежащие меры гигиены. Таксист должен научиться не трогать свое лицо после действий с деньгами".

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В-третьих , Кекуле предлагает специально заразить коронавирусом молодое население Германии.

"Те, кто моложе 50 лет, вряд ли умрут или серьезно заболеют от коронавируса, – говорит он. – Мы должны позволить им заразиться, чтобы они могли выработать иммунитет".

По его словам, дети подвергаются наименьшему риску, поэтому в первую очередь из карантина нужно вывести школы и детские сады, как в Дании, которая намерена это сделать уже с середины апреля.

Ранее сообщалось, что: в Бундестаге создали план спасения экономики Германии и Евросоюза, страдающих от карантина, объявленного на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, для создания вакцины от коронавируса заразиться согласились 20 тысяч добровольцев .

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