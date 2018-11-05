Стихия в Италии убила две семьи целиком

Сегодня, 18:39

Сицилия и северные районы Италии продолжают страдать от стихийных бедствий, которые отнимают жизни местных жителей

Фото: AFP
Фото: AFP

Из-за мощных паводков в Италии погибли две семьи. Первую большая вода застала в доме: потоки были настолько сильными, что люди даже не успели выбраться. Вторая захлебнулась в машине. В целом количество жертв достигает 30 человек.

Дом первой семьи затопило буквально за несколько минут прямо во время большого семейного обеда, который стал могилой – жертвами стали девять человек.

Соседи считают, что трагедии можно было избежать, очистив реку перед наводнением. К тому же, местных жителей не предупреждали об опасности – трагедия пришла внезапно.

Спастись смогли только трое: отец с дочерью, которые в это время ходили за покупками, и еще один взрослый успел залезть на дерево.

"Я уже встречался с родственниками семьи Джордано. Это величайшая трагедия, когда твой собственный дом попадает под потоки воды", – сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Не менее жуткие истории произошли и в других районах Сицилии: мужчина и женщина погибли, когда их автомобиль смыло водой. В машине нашли тело сотрудника бензозаправки, которого половодье застало во время работы.

В целом количество жертв достигло трех десятков.

Пострадал не только остров Сицилия. Всего от наводнений страдают шесть регионов. В том числе – на западе и севере Италии – в двух провинциях 17 тыс домохозяйств остаются без света.

Объемы нанесенного капризами природы ущерба еще не посчитаны. В то же время известно, что одной только северной провинции Венето понадобится миллиард евро. Пока правительство смогло выделить всего лишь четверть от этой суммы, причем всем пострадавшим регионам на севере Италии.

Власти допускают, что придется просить о финансовой помощи из спецфондов Евросоюза.

Напомним, раньше мы сообщали о 20 жертвами непогоды в Италии.

Кроме того, сообщалось, что в настоящее время "оранжевый" уровень опасности сохраняется в большинстве северных районов страны.
Италия, наводнение, непогода, сицилия, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Jean-Christoph von Oertzen/Flickr

Пожар на несколько миллионов евро: в Италии из-за непогоды сгорели сотни Maserati

31 Октября, 00:27

Дорогостоящие автомобили были уничтожены в пожаре, вызванном коротким замыканием из-за наводнения

Евросоюз

Фото: AFP

Непогода в Италии: Берлускони-младший пострадал от стихии

31 Октября, 05:44

Спасательные службы Италии разрабатывают планы по эвакуации Пьера Сильвио Берлускони, его жены и детей
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Непогода в Италии: стихия унесла жизни 12 человек

31 Октября, 10:09

Больше всего из-за ливней пострадало побережье области Лигурия

Евросоюз

Фото: HarshLight/Flickr

Потоп в Венеции: стихия повредила тысячелетние фрески города-музея

1 Ноября, 00:03

Из-за 16-часового затопления Собора святого Марка были поверждены мозаики, бронзовые кресла и колонны базилики

Другие страны

Фото: AFP

"Большая вода" в Парагвае: идет массовая эвакуация жителей столицы

1 Ноября, 19:21

Власти страны отдали распоряжение эвакуировать людей из-за резкого скачка уровня воды в главной реке страны из-за дождей

Евросоюз

Фото: twitter.com/severeweatherEU

Число жертв непогоды в Италии стремительно растет

Вчера, 20:06

Несколько человек в настоящее время считают пропавшими без вести
Загрузка...