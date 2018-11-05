Стихия в Италии убила две семьи целиком

Сицилия и северные районы Италии продолжают страдать от стихийных бедствий, которые отнимают жизни местных жителей

Из-за мощных паводков в Италии погибли две семьи. Первую большая вода застала в доме: потоки были настолько сильными, что люди даже не успели выбраться. Вторая захлебнулась в машине. В целом количество жертв достигает 30 человек.

Дом первой семьи затопило буквально за несколько минут прямо во время большого семейного обеда, который стал могилой – жертвами стали девять человек.

Соседи считают, что трагедии можно было избежать, очистив реку перед наводнением. К тому же, местных жителей не предупреждали об опасности – трагедия пришла внезапно.

Спастись смогли только трое: отец с дочерью, которые в это время ходили за покупками, и еще один взрослый успел залезть на дерево.

"Я уже встречался с родственниками семьи Джордано. Это величайшая трагедия, когда твой собственный дом попадает под потоки воды", – сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Не менее жуткие истории произошли и в других районах Сицилии: мужчина и женщина погибли, когда их автомобиль смыло водой. В машине нашли тело сотрудника бензозаправки, которого половодье застало во время работы.

В целом количество жертв достигло трех десятков.

Пострадал не только остров Сицилия. Всего от наводнений страдают шесть регионов. В том числе – на западе и севере Италии – в двух провинциях 17 тыс домохозяйств остаются без света.

Объемы нанесенного капризами природы ущерба еще не посчитаны. В то же время известно, что одной только северной провинции Венето понадобится миллиард евро. Пока правительство смогло выделить всего лишь четверть от этой суммы, причем всем пострадавшим регионам на севере Италии.

Власти допускают, что придется просить о финансовой помощи из спецфондов Евросоюза.

Напомним, раньше мы сообщали о 20 жертвами непогоды в Италии.

Кроме того, сообщалось, что в настоящее время "оранжевый" уровень опасности сохраняется в большинстве северных районов страны.