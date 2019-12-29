Стоим на стороне украинских партнеров: реакция стран на обмен пленными

/ Фото: Офис Президента Украины

В европейских странах, а также в США поприветствовали обмен пленными, в результате которого освобождены 76 украинцев.

Так, Франция и Германия приветствуют освобождение украинцев, удерживаемых на Донбассе. Об этом говорится в Twitter посольства Франции.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом N4, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", – говорится в сообщении.

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Также поддержал украинцев и литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. На своей странице в Twitter он написал: "Приветствуем недавний обмен пленными между Украиной и российскими сепаратистами. Хорошие новости для семей".

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США в свою очередь подчеркнули, что полностью поддерживают позицию Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Twitter.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", - написали в ведомстве.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что домой вернулись бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Как освобождали первых 25 человек, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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