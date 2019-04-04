Столтенберг объяснил, для чего союзники по НАТО увеличивают расходы на оборону

Все союзники по НАТО пообещали усовершенствовать распределение финансового бремени в альянсе

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Столтенберг объяснил, для чего союзники по НАТО увеличивают расходы на оборону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cef/010/5c9cef010adfa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cef/010/5c9cef010adfa.jpg 2019-04-04T19:54:00+03:00 Евросоюз Все союзники по НАТО пообещали усовершенствовать распределение финансового бремени в альянсе

Требование увеличения военных бюджетов стран – участниц Организации Североатлантического договора (НАТО) является велением времени, а не прихотью США. С таким утверждением выступил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги состоявшегося в Вашингтоне заседания Североатлантического совета на уровне глав внешнеполитических ведомств стран – участниц НАТО.

"Все союзники по НАТО пообещали усовершенствовать распределение (финансового) бремени в альянсе. И я рассчитываю, все рассчитывают, что союзники выполнят обещанное. Хорошая новость заключается в том, что происходит именно это", – сказал Столтенберг, затронув вопрос о постоянной критике в адрес Германии со стороны руководства США, касающейся расходов Берлина на оборону.

По оценке генсека Североатлантического альянса, "после (нескольких) лет сокращения расходов (на оборону) союзники теперь вкладывают (в нее) больше (средств)".

"Германия начала увеличивать (ассигнования на военные нужды). Мы видим здоровое увеличение оборонных расходов Германии. Кроме того, в (ее) проекте бюджета на 2020 год сохраняется рост военных расходов", – заявил Столтенберг.

"Так что речь идет о том, чтобы все союзники выполняли данное обещание, дело не просто в ублажении Соединенных Штатов. Мы видим, что живем в мире, который характеризуется сложной ситуацией в сфере безопасности, и, следовательно, мы должны вкладывать больше средств в оборону, дабы сохранить мир и свою свободу", - считает генсек.

Ранее сообщалось, что в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов.

Отметим, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что стремление НАТО добиться от своих членов выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону – это необходимый минимум для обеспечения безопасности.

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