Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

Страна-сосед России выделит 1,3 миллиарда евро на военную технику

20 сентября, 08:51

Часть суммы власти потратят на вооружение кораблей

фото: Корабельный портал

фото: Корабельный портал

Финляндия вложит 1,3 миллиарда евро в строительство четырех новых военных кораблей. Об этом сообщает Xinhua.

Сообщается, что они станут самыми большими в финском флоте со времен Второй мировой войны. Длина кораблей составит 115 метров, а вес – около 3 тысяч тонн.

В четверг, 19 сентября, правительство Финляндии одобрило заказ четырех корветов, на которых будут установлены шведские системы вооружения.

Реклама

Корабли должны работать круглый год, как в открытом море, так и на архипелаге. Также добавляется, что власти планируют потратить 411 миллионов от общей суммы на вооружение кораблей.

Известно, что строительство начнется в 2022 году на верфях в Рауме на западе Финляндии.

Напомним, в Швеции планируют ввести новый налог для повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны Российской Федерации. В 2022 году за счет этого удастся найти 5 млрд крон, то есть 462 млн евро.

Кроме этого, Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере приблизительно 140 млн долларов по итогам пересмотра соответствующих программ. Этот американский транш включает также деньги на снайперские винтовки и гранатометы.

В конце августа американская газета "Политико" сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Финляндия корабль оборона корвет вооружения

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречи
Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречиПолитика
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсациюFun
Немецкий дипломат:
Немецкий дипломат: "Формула Штайнмайера" – это не ловушка России для УкраиныПолитика
Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять
Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять "формулу Штайнмайера" и на каких условияхУкраина
"Нормандская четверка": что изменилось за три года и какие карты на столеУкраина
Brexit без сделки: обнародован наихудший сценарий
Brexit без сделки: обнародован наихудший сценарийЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...