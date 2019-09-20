Страна-сосед России выделит 1,3 миллиарда евро на военную технику

фото: Корабельный портал

Финляндия вложит 1,3 миллиарда евро в строительство четырех новых военных кораблей. Об этом сообщает Xinhua.

Сообщается, что они станут самыми большими в финском флоте со времен Второй мировой войны. Длина кораблей составит 115 метров, а вес – около 3 тысяч тонн.

В четверг, 19 сентября, правительство Финляндии одобрило заказ четырех корветов, на которых будут установлены шведские системы вооружения.

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Корабли должны работать круглый год, как в открытом море, так и на архипелаге. Также добавляется, что власти планируют потратить 411 миллионов от общей суммы на вооружение кораблей.

Известно, что строительство начнется в 2022 году на верфях в Рауме на западе Финляндии.

Напомним, в Швеции планируют ввести новый налог для повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны Российской Федерации. В 2022 году за счет этого удастся найти 5 млрд крон, то есть 462 млн евро.

Кроме этого, Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере приблизительно 140 млн долларов по итогам пересмотра соответствующих программ. Этот американский транш включает также деньги на снайперские винтовки и гранатометы.

В конце августа американская газета "Политико" сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов.

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