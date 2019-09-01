В Швеции введут новый налог из-за угрозы российской агрессии

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В Швеции планируют ввести новый налог для повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом на совместной пресс-конференции 31 августа сообщили глава оборонного ведомства Петер Хультквист и министр финансов Магдалена Андерссон, передает DW.

"Есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенной, чем она есть сегодня", - подчеркнула Андерссон.

Она выразила уверенность, что уже в 2022 году за счет этого удастся найти 5 млрд крон, то есть 462 млн евро.

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В то же время Хультквист заявил, что прибыль четырех крупных банков – Handelsbanken, Nordea, Swedbank и SEB – в прошлом году составила 112 млрд шведских крон (10 млрд евро). Это на три миллиарда (277 млн евро) выше, чем в 2017 году.

Также он добавил, что профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды.

По информации шведских СМИ, Хультквист, приводя аргументы в пользу увеличения оборонного бюджета, сослался на рост внешних угроз. В качестве примера он привел агрессию России против Грузии, а также аннексию украинского Крыма.

Напомним, США после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будут использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны для защиты от крылатых ракет РФ.

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