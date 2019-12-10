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Новая стрельба в Чехии: в больнице убиты четыре человека

10 декабря, 10:18

Полиция разыскивает мужчину в красной куртке

Фото: ordvor.com

Фото: ordvor.com

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Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в больнице чешского города Острава. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила полиция страны в Twitter.

"Четыре человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии. Полиция ведет интенсивный розыск стрелка", — говорится в записи.

Как сообщил агентству ЧТК представитель медучреждения, "в больнице стрелял мужчина среднего телосложения, одетый в красную куртку". На место прибыли полицейские и пожарные. Пациентам запрещено выходить из палат.

Напомним, это не первая стрельба в чешских больницах.

Так, 9 марта 2019 года двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в феврале 2019 москвичка зарезала соседку по палате за храп. Пострадавшей была оказана помощь, но к утру она скончалась в реанимации от двух проникающих ранений

А в январе 2019 в киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате. По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать.

Также писалось, что в центре Киева застрелили трехлетнего сына депутата облсовета Владислава Соболева:

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стрельба

Источник: ТАСС

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